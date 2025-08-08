Роналду про Феликса в «Аль-Насре»: «Вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии — мудрое решение»

— Воровать — дурной тон. У «Бенфики» никто ничего не крал. Все знают Жоау — он очень талантлив.
Думаю, что нашей команде он сильно поможет в конкурентном чемпионате Саудовской Аравии. Вы видели это на клубном чемпионате мира.
Думаю, что для Жоау Феликса этот вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Просто посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии. Это очень мудрое решение с его стороны.
— Вы звонили ему, чтобы убедить Жоау перейти в «Аль-Наср»?
— Это не моя работа. Это вы, журналисты, так сказали, но моя работа — тренироваться и играть, — сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше