Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо Мх
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.34
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Данди Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хайдук С
2
:
Динамо Тр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ларн
0
:
Санта-Клара
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
0
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
0
:
Хайберниан
2
П1
X
П2

Роналду про Феликса в «Аль-Насре»: «Вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии — мудрое решение»

В июле саудовский клуб приобрел португальского полузащитника у «Челси».

Источник: Спортс"

— Воровать — дурной тон. У «Бенфики» никто ничего не крал. Все знают Жоау — он очень талантлив.

Думаю, что нашей команде он сильно поможет в конкурентном чемпионате Саудовской Аравии. Вы видели это на клубном чемпионате мира.

Думаю, что для Жоау Феликса этот вариант лучше, чем играть в чемпионате Португалии. Просто посмотрите на количество звезд в Саудовской Аравии. Это очень мудрое решение с его стороны.

— Вы звонили ему, чтобы убедить Жоау перейти в «Аль-Наср»?

— Это не моя работа. Это вы, журналисты, так сказали, но моя работа — тренироваться и играть, — сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.
Читать дальше