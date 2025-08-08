«МЮ» завершил реконструкцию базы клуба — ее критиковал Роналду три года назад. Стоимость проекта — 300 млн долларов

Утверждается, что на базе в Каррингтоне создана «высокоэффективная тренировочную среду, призванная вдохновлять на сотрудничество, инновации и стремление к совершенству».
«Разработка проекта проводилась с учетом пожеланий игроков и персонала. Приоритет отдавался функциональности, открытости и взаимодействию, а также увеличению естественного освещения и созданию открытых рабочих пространств», — говорится в заявлении клуба.
«После анализа состояния объекта в прошлом году мы быстро приняли решение о значительных инвестициях в создание первоклассной игровой среды для персонала и игроков, которая будет отражать наши амбиции и видение “Манчестер Юнайтед”. Мы довольны результатом и уверены, что новый объект сыграет важную роль в формировании культуры побед в клубе», — сказал совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф.
В 2022 году бывший нападающий манкунианцев Криштиану Роналду раскритиковал базу команды.
Фото: www.manutd.com.