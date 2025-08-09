Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Крылья Советов
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.58
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
ЦСКА
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.48
П2
4.19
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.45
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.12
П2
2.40
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.53
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.07
П2
1.63
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Акрон
1
П1
X
П2

«Локомотив» может сделать серьезную заявку на чемпионство«. Булыкин перед матчем со “Спартаком”

Матч 4-го тура РПЛ пройдет сегодня на «РЖД Арене».

Источник: Sports

— Какую игру мы увидим?

— Интересную. И одни, и вторые хотят себя показать. Нужны очки. Нас ждет интригующий матч. Не думаю, что будет большой перевес в чью-то сторону, если говорить о фаворитах. Команды имеют хорошие составы, и все будет зависеть от того, кто лучше настроится на этот матч.

— «Спартак» провалил старт сезона, в отличие от железнодорожников. Видите в связи с этим преимущество команды Галактионова?

— То, что красно-белые неважно начали сезон, не говорит, что это плохая команда. Просто были необязательные красные карточки, потеря концентрации. С «Локомотивом» может этого не быть.

У Станковича хороший подбор футболистов, которые должны биться за чемпионство. Считаю, шансы у соперников равные. «Локомотив» имеет небольшое преимущество в психологическим плане, потому что идет без очковых потерь. Плюс играет у себя дома. Но это не такое большое преимущество, которое позволяет победить.

С другой стороны, в плане настроя хозяева должны быть лучше и перенести это все в игру. Если получится, они могут сделать серьезную заявку на чемпионство.

— В игровом плане «Локомотив» в чем-то превосходит сейчас «Спартак»?

— В российских футболистах, которые более мобильны, у которых горят глаза. Они понимают все требования тренера, разговаривают на одном языке и знают российский чемпионат.

— А у футболистов «Спартака», считаете, не горят глаза? У них меньше мотивация и настрой?

— Некоторые играют просто как умеют. Пошло — пошло, нет — значит, нет. Многие не выполняют требования тренера. Некоторые теряют концентрацию, получают непонятные красные карточки. Все эти моменты очень сильно влияют на команду.

— Воспринимаете «Локомотив» как лидера чемпионата, или это ненадолго?

— Сыграли всего три матча. Отрыв от преследователей пока небольшой. Если после десяти встреч такое будет, можно о чем-то говорить. А пока еще тура три таблица будет формироваться, многие еще поднимутся. Все встанет на свои места. А те, кто сейчас наверху, могут скатиться ниже середины таблицы.

Еще рано говорить о каких-то местах. Просто команды хорошо стартовали, чтобы быть психологически более уверенными в будущем, и хорошее начало сезона многим клубам может помочь, — сказал экс-форвард сборной России.