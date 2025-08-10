«ПСЖ» всё же взял ещё конкурента Сафонову, футболист с КЧМ — в РПЛ. Трансферы и слухи дня

«Ахмат» — клуб с традициями. В Грозном во все годы была хорошая команда с качественными футболистами, против которых всегда было сложно играть. Я очень хорошо знаю Черчесова — он проделал большую работу в сборной России. Но пока никаких контактов с ним или людьми из клуба у меня не было. Я нахожусь в Бразилии с семьёй и жду. Если появится предложение, которое устроит меня и семью и на то будет воля божья, я бы очень хотел снова играть".