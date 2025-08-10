Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.55
П2
1.91
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.05
П2
7.18
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Премьер-лига
15:30
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.00
П2
1.42
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
4
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
5
:
Рубин
1
П1
X
П2

«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом

Саудовский клуб, за который выступает Криштиану Роналду, подписал с 34-летним испанцем контракт до 2026 года.

Ранее Иньиго провел два сезона в «Барселоне». Также он известен по выступлениям за «Атлетик» и «Сосьедад».

Фото: x.com/AlNassrFC.

