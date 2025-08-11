Карл-Хайнц Румменигге: «Футбол стал более силовым, быстрым, тактически сложнее. “Десятки” раньше были в центре игры, а сейчас — это бомбардиры, как Месси и Мбаппе»

Роль плеймейкера несколько снизилась. Раньше у нас были такие важные игроки, как Вольфганг Оверат (играл за «Кельн» — Спортс«“) или Гюнтер Нетцер (“Боруссия” Менхенгладбах, “Реал Мадрид”), которые были в центре игры, координировали ее. Сегодня же лучшие игроки команды получают номер 10, как Лионель Месси или Килиан Мбаппе, но они, скорее всего, будут бомбардирами.