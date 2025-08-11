«Семак в растерянности. Его все ругают, но кто бы мог возглавить “Зенит”? Ни одной фамилии никто не называл. Но в случае неудача со “Спартаком” флажок может упасть». Стрепетов о&n

— Мы видим, что Сергей Семак находится в растерянности. Мы это видим по составу, с которым он не определился, по заменам, которые пока не приводят к нужному результату. А к четвертому туру со всем этим надо определиться… Но тренерский штаб пока этого не смог сделать, например, найти оружие против схемы Черчесова в «Ахмате».