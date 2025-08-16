Левандовски не стал сравнивать Ямаля и Мастантуоно: «На “Реал” давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Но это невозможно — такие игроки появляются раз в 10 лет»

«Нельзя сравнивать игроков, особенно в молодом возрасте. Конечно, на “Реал” давят, чтобы они нашли кого-то вроде Ламина. Думаю, это невозможно. Лучше идти своим путем.
Но найти его невозможно, потому что такие игроки не рождаются в каждом городе, каждый год. Это происходит раз в 10 лет.
То же самое было и раньше, с Криштиану Роналду и Лионелем Месси — они были совершенно разными игроками".
Вы не сможете найти следующего Месси или следующего Криштиану Роналду, потому что они уникальны«, — сказал нападающий “Барселоны” Роберт Левандовски.