Черчесов про Кадырова на матче «Ахмата»: «Он очень любит футбол, сам хорошо играет. Надеемся, что мы его будем радовать»

"Ну, естественно, руководитель такого масштаба… Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто играли в футбол. Он очень любит, сам играет очень хорошо, кстати.
Надеемся, что мы его будем радовать", — заявил главный тренер грозненской команды.
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 в 5-м туре Мир РПЛ. Глава Чечни посетил эту игру.
