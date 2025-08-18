«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы", — сказал экс-форвард сборной России.