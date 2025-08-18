Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
3
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Факел
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2

«К Карпину могут возникнуть неприятные вопросы в случае неудач в ближайших турах. ЦСКА вполне может претендовать на золото». Булыкин о московских клубах

В воскресенье армейцы обыграли бело-голубых (3:1) в 5-м туре.

Источник: Спортс"

«Армейцы здорово реализовали моменты, выиграв за счет желания и самоотдачи. Динамовцы провалили старт сезона. Были объективные причины в виде травм игроков и прихода нового тренера, у которого пока идет притирка с игроками. Но вряд ли такой результат устроит руководство “Динамо”, которое усилило команду качественными игроками и уже привыкло к борьбе за самые высокие места. Думаю, в случае неудач в ближайшей паре туров к Карпину могут возникнуть неприятные вопросы.

А ЦСКА вновь показал качественный футбол. Команда на хорошем ходу и вполне может претендовать на золото. Тем более ее конкуренты в виде «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сейчас буксуют. И пока помимо армейцев только «Локомотив» и «Краснодар» оправдывают те ожидания, которые на них возлагают как на наши ведущие клубы", — сказал экс-форвард сборной России.