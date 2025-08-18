«Роналду толкнул моего товарища по команде — я стал его защищать, и Криштиану спросил, кто я и сколько зарабатываю. Он был великолепным бомардиром, но высокомерным». Экс-форвард «Осасуны&raqu

— На стадионе «Эль-Садар» у вас произошел конфликт с Криштиану Роналду…
— Публика там очень агрессивная, они свистели и оскорбляли его с того момента, как он вышел на разминку. Это вывело его из себя, и он отрабатывал штрафные удары, целясь мячом в людей. Поэтому он так агрессивно начал игру.
После фола против «Реала» Криштиану толкнул моего товарища по команде Камуньяса, и я бросился его защищать. Я толкнул его [Роналду], а он спросил, кто я такой и сколько зарабатываю.
— На этом все не закончилось…
— Нет. Конфликт с ним и Серхио Рамосом продолжился в подтрибунном помещении. Я был очень зол, они тоже. Мне очень не понравилось его поведение. Он был высокомерен. Он был великолепен как бомбардир, но поведение оставляло желать лучшего.
Затем вышел Моуринью и сказал, что мне нужна бесплатная реклама после 11 лет игры в Ла Лиге. Это было очень неприятно, — сказал Пандиани.