Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.17
П2
2.30
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.02
П2
2.85
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.31
П2
3.29
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.35
П2
2.27
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Роналду толкнул моего товарища по команде — я стал его защищать, и Криштиану спросил, кто я и сколько зарабатываю. Он был великолепным бомардиром, но высокомерным». Экс-форвард «Осасуны&raqu

Между игроками произошла стычка во время матча Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» в январе 2011 года. Команда из Памплоны победила со счетом 1:0.

Источник: Спортс"

— На стадионе «Эль-Садар» у вас произошел конфликт с Криштиану Роналду

— Публика там очень агрессивная, они свистели и оскорбляли его с того момента, как он вышел на разминку. Это вывело его из себя, и он отрабатывал штрафные удары, целясь мячом в людей. Поэтому он так агрессивно начал игру.

После фола против «Реала» Криштиану толкнул моего товарища по команде Камуньяса, и я бросился его защищать. Я толкнул его [Роналду], а он спросил, кто я такой и сколько зарабатываю.

— На этом все не закончилось…

— Нет. Конфликт с ним и Серхио Рамосом продолжился в подтрибунном помещении. Я был очень зол, они тоже. Мне очень не понравилось его поведение. Он был высокомерен. Он был великолепен как бомбардир, но поведение оставляло желать лучшего.

Затем вышел Моуринью и сказал, что мне нужна бесплатная реклама после 11 лет игры в Ла Лиге. Это было очень неприятно, — сказал Пандиани.

