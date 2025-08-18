Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.75
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.00
П2
2.87
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.26
Футбол. Испания
22:00
Эльче
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.32
П2
2.35
Футбол. Кубок России
19.08
Иртыш
:
Темп
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
8.20
Футбол. Кубок России
19.08
Салют Белгород
:
Рязань
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
3.47

Сын Неймара поддержал футболиста после 0:6 от «Васко»: «Знай, что я всегда буду рядом. Ты больше, чем отличный отец, ты кумир и мое вдохновение. Я люблю тебя всем сердцем»

«Сантос» дома уступил «Васко да Гама» со счетом 0:6 в матче чемпионата Бразилии. После матча 33-летний нападающий заплакал.

Источник: Спортс"

Позднее футболист выложил скриншот переписки со своим сыном Дави Лукой.

"Спокойной ночи, папа. Я знаю, что сегодня был трудный день для тебя и для нас, но я хотел, чтобы ты знал, что в эти трудные времена, когда рядом никого нет, я всегда буду рядом с тобой.

Ты больше, чем отличный отец, ты кумир, ты мое вдохновение, и я хочу, чтобы ты знал, что даже в те дни, когда ты плачешь, я очень сильно люблю тебя. Всегда помни об этом. Помни, что твоя семья здесь, рядом с тобой, чтобы поддержать тебя и помочь пройти через все, будь то трудные или хорошие события.

Ты мой отец, и всегда знай, что я рядом с тобой. А теперь я хочу, чтобы ты поднял голову и воспрял, как ты всегда делал и будешь делать. Ты удивительный. Я люблю тебя всем сердцем.

И никогда не отказывайся от своей самой заветной мечты из-за людей, которые даже не знают тебя и не знают, кто ты такой. Не воспринимай сегодняшнее поражение как неудачу — вместо этого используй его как мотивацию всегда становиться лучше, чем вчера. Никогда не забывай, что ты потрясающий", — написал 13-летний мальчик.