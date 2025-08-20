Дракслер о «ПСЖ»: «Когда пришел Неймар, это было невероятно — любой мечтает играть с такими футболистами, как он и Мбаппе. Я был горд носить футболку этого великого клуба»

Когда появился Неймар… Я никогда в жизни не видел ничего подобного, это было невероятно! Именно поэтому я старался остаться в клубе как можно дольше. Я хотел увидеть, какого уровня достигнет Килиан. Находиться на поле с такими игроками — настоящее удовольствие, любой мечтает об этом.
Я любил этот клуб. «ПСЖ» немного безумен, как и я. Если подумать, они подписали Неймара за 222 миллиона евро, а три недели спустя — Мбаппе за 180 миллионов… В этом клубе всегда что-то происходит! В «ПСЖ» никогда не бывает скучно.
Я хорошо чувствовал себя в Париже, гордился тем, что носил футболку этого великого клуба и говорил: «Я играю за “ПСЖ”. Мне нравилось, как мы играли, нам было весело на поле. Это великолепный клуб», — сказал полузащитник катарского «Аль-Ахли» в интервью Le Parisien.