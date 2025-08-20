Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.97
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Селтик
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.41
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.60
П2
2.48
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Дракслер о «ПСЖ»: «Когда пришел Неймар, это было невероятно — любой мечтает играть с такими футболистами, как он и Мбаппе. Я был горд носить футболку этого великого клуба»

Полузащитник выступал за парижский клуб с 2017 по 2023 год.

Источник: Спортс"

«Первые шесть месяцев [в “ПСЖ”] были, пожалуй, лучшими в моей жизни. Это было великолепно. С приходом Неймара и Мбаппе ситуация усложнилась. Эти два приобретения многое изменили для меня. С ними было приятно играть.

Когда появился Неймар… Я никогда в жизни не видел ничего подобного, это было невероятно! Именно поэтому я старался остаться в клубе как можно дольше. Я хотел увидеть, какого уровня достигнет Килиан. Находиться на поле с такими игроками — настоящее удовольствие, любой мечтает об этом.

Я любил этот клуб. «ПСЖ» немного безумен, как и я. Если подумать, они подписали Неймара за 222 миллиона евро, а три недели спустя — Мбаппе за 180 миллионов… В этом клубе всегда что-то происходит! В «ПСЖ» никогда не бывает скучно.

Я хорошо чувствовал себя в Париже, гордился тем, что носил футболку этого великого клуба и говорил: «Я играю за “ПСЖ”. Мне нравилось, как мы играли, нам было весело на поле. Это великолепный клуб», — сказал полузащитник катарского «Аль-Ахли» в интервью Le Parisien.