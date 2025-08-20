Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: “Думаю, нам нужно ехать в Ка

"Я люблю Париж, всегда любил, это не секрет! Но в итоге у нас возникли проблемы из-за попытки ограбления прямо перед подписанием контракта с катарским клубом.
Я размышлял, думая, что еще слишком рано, но тут произошел этот случай. Я посмотрел на жену и сказал: «Думаю, нам нужно ехать в Катар». Это был небольшой толчок, который меня убедил.
Не всегда было легко гулять по Парижу с маленьким сыном, приходилось прятаться за кепкой. Я не Неймар, но, если играешь за «ПСЖ», нормальной жизни не будет. В Катаре все наоборот: можно смотреть людям в глаза.
Эта жизнь для меня более привычна, и с человеческой точки зрения она приносит мне много пользы", — сказал Дракслер.
Дракслер о «ПСЖ»: «Когда пришел Неймар, это было невероятно — любой мечтает играть с такими футболистами, как он и Мбаппе. Я был горд носить футболку этого великого клуба».