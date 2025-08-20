Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Штурм
0
П1
1.44
X
5.22
П2
6.47
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Селтик
0
:
Кайрат
0
П1
1.12
X
9.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Базель
:
Копенгаген
П1
2.65
X
3.48
П2
2.68
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фенербахче
:
Бенфика
П1
2.90
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Дракслер о переходе в «Аль-Ахли» из «ПСЖ»: «Я думал, что еще слишком рано, и тут нас попытались ограбить в Париже. Это был толчок, я сказал жене: “Думаю, нам нужно ехать в Ка

Полузащитник выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. С 2023 года немец играет за «Аль-Ахли» Доха.

Источник: Спортс"

"Я люблю Париж, всегда любил, это не секрет! Но в итоге у нас возникли проблемы из-за попытки ограбления прямо перед подписанием контракта с катарским клубом.

Я размышлял, думая, что еще слишком рано, но тут произошел этот случай. Я посмотрел на жену и сказал: «Думаю, нам нужно ехать в Катар». Это был небольшой толчок, который меня убедил.

Не всегда было легко гулять по Парижу с маленьким сыном, приходилось прятаться за кепкой. Я не Неймар, но, если играешь за «ПСЖ», нормальной жизни не будет. В Катаре все наоборот: можно смотреть людям в глаза.

Эта жизнь для меня более привычна, и с человеческой точки зрения она приносит мне много пользы", — сказал Дракслер.

Дракслер о «ПСЖ»: «Когда пришел Неймар, это было невероятно — любой мечтает играть с такими футболистами, как он и Мбаппе. Я был горд носить футболку этого великого клуба».