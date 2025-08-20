Хавбек «Борнмута» Брукс о возвращении в АПЛ после лечения от рака: «Химиотерапия отравляет и истощает, наверстать все не так легко, как сказать. Это был период разочарований, но я просто продолжал работать&r

Это был период разочарований. Я делал простые вещи — тренировался, мог выполнять разминку как обычно, но у меня все еще была диарея, и я с трудом дышал. Два или три года назад я тренировался в Португалии. Я знал, что у меня было немного лишнего веса, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня был лишний вес, и я двигался не так, как обычно. Вероятно, это и привело к тому, что я получил травму.