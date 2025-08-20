Хавбек «Борнмута» Брукс о возвращении в АПЛ после лечения от рака: «Химиотерапия отравляет и истощает, наверстать все не так легко, как сказать. Это был период разочарований, но я просто продолжал работать&r

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
4
:
Штурм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Селтик
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.05
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Базель
1
:
Копенгаген
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
1.70
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Фенербахче
0
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.61
П2
11.00
Футбол. Кубок России
завершен
Волгарь
2
:
Чертаново
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Вг
1
:
Динамо СПб
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
3
:
Муром
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 12:13
Динамо Кир
1
:
Фанком
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Знамя Труда
2
:
Динамо Брл
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Велес
2
:
Красное Знамя
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:3
Динамо-Брянск
0
:
Леон Сатурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
2DROTS
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Череповец
2
:
Звезда СПб
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Ленинградец
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:3
Химик Дз
1
:
Амкар-Пермь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Машук-КМВ
0
:
Спартак Нч
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
1
:
Строгино
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:5
Торпедо Мс
0
:
Волна
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Легион
2
:
Алания
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
1
:
Победа
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КДВ
3
:
Динамо Вл
0
П1
X
П2

Хавбек «Борнмута» Брукс о возвращении в АПЛ после лечения от рака: «Химиотерапия отравляет и истощает, наверстать все не так легко, как сказать. Это был период разочарований, но я просто продолжал работать&r

В октябре 2021 года полузащитнику «Борнмута» диагностировали лимфому Ходжкина. Брукс вернулся на поле в мае 2023-го — спустя 598 дней после начала лечения.

Источник: Спортс"

— Если бы любому футболисту предложили не играть год или два без травм и болезней, ему было бы тяжело вернуться на поле и хотя бы приблизиться к уровню АПЛ.

Но болезнь и особенно химиотерапия, по сути, отравляет вас. Вот что такое химиотерапия. Она убивает все клетки вашего тела, как хорошие, так и плохие. Вы совершенно истощены по сравнению с тем, к чему привыкли, будучи футболистом. К тому же, вы уже 18 месяцев не прикасались к мячу. А потом от вас ожидают, что вы будете соперничать с игроками, которые стоят от 50 до 70 миллионов фунтов в АПЛ.

В течение 6−12 месяцев лечения я не выполнял ни одного упражнения. Я не играл в футбол, не работал в тренажерном зале, не занимался кардиотренировками, потому что, очевидно, вы не настолько хорошо себя чувствуете, чтобы делать это. Нужно многое наверстать — это не так просто, как сказать: «Ну, я могу пробежать определенное расстояние, или я могу пробежать за это время». Вы не приспособлены к этому, ваши мышцы, сухожилия.

Вы привыкли делать что-то в течение 14 лет и даже не задумываетесь об этом. Но потом, после двух лет перерыва, это становится достаточно сложно. К тому же в течение шести месяцев по вашему организму циркулировал яд, и это еще больше все усложняет.

Это был период разочарований. Я делал простые вещи — тренировался, мог выполнять разминку как обычно, но у меня все еще была диарея, и я с трудом дышал. Два или три года назад я тренировался в Португалии. Я знал, что у меня было немного лишнего веса, но сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что у меня был лишний вес, и я двигался не так, как обычно. Вероятно, это и привело к тому, что я получил травму.

— Вы думали о том, сможете ли вернуться в АПЛ?

— В этом никогда не было сомнений, вплоть до того момента, когда я действительно стал пытаться это сделать. Проходя [химиотерапию], я думал: «О, я смогу восстановиться и снова буду играть в футбол». Но потом ты видишь, насколько ты изменился, а уровень АПЛ постоянно растет.

Трудно сказать, стала ли она намного быстрее, или я просто был настолько медленнее. Я просто продолжал работать над собой. Я не сдаюсь, и я всегда надеялся, что смогу вернуться, и мне это удалось, — сказал Брукс.