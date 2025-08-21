Рабьо пытался успокоить ссорившихся Рульи и Роу, но сам первым ударил Джонатана. Когда их разняли, англичанин нанес Адриену удар сзади, и драка возобновилась (Ромен Молина)

После поражения от «Ренна» со счетом 0:1 голкипер «Марселя» Херонимо Рульи начал в раздевалке громко жаловаться на отсутствие желания у некоторых игроков и повторяющиеся ошибки. Он использовал очень резкие испанские слова, комментируя действия Джонатана Роу. Англичанин не стал отмалчиваться, между ними начался спор.