«Байер» трясёт рынок, «Зенит» может расстаться с двумя бразильцами. Трансферы и слухи дня

Трансфер Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон», судя по всему, не состоится. 21 августа «РБ-Спорт» написал: «Краснодар» принял окончательное решение не продавать армянского хавбека в английский клуб. Основной причиной отказа от сделки стали сложности с переводом денег от «святых». Утверждается, что «Саутгемптон» предложил отправить средства через третью сторону, но чемпион России так и не получил 100-процентную гарантию того, что оплата пройдёт успешно. Однако, как сообщили «Чемпионату» два источника, знакомых с ситуацией, «Краснодар» готов был договориться с «Саутгемптоном», если бы Сперцян выразил чёткое и явное желание перейти именно в эту команду. В ходе переговоров все стороны решили ждать других вариантов в Европе. Конфликта между Эдуардом и воспитавшим его клубом нет.