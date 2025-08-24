Ричмонд
Педри о руке Бальде: «У Тчуамени была очевидная игра рукой в прошлом сезоне, а сегодня — нет, но судьи ставят пенальти. Я этого не понимаю»

«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Леванте» во втором туре Ла Лиги (3:2).

Источник: Спортс"

В добавленное к первому тайму время мяч после удара Хосе Луиса Моралеса попал в руку защитнику Алексу Бальде. Главный судья встречи Алехандро Эрнандес Эрнандес изучил повтор и назначил одиннадцатиметровый, который сам Моралес и реализовал, сделав счет 2:0.

Напомним, что «Барселона» дома обыграла «Реал» (4:3) в 35-м туре Ла Лиги-2024/25. В конце матча мяч попал в руку Тчуамени в штрафной «Мадрида» после добивания Феррана Торреса. Судивший и тот матч Эрнандес Эрнандес не дал «Барсе» пенальти после ВАР.

— Для вас это очевидный пенальти?

— Если честно, нет. Недавно у нас на базе было общение по поводу игры рукой.

Например, игра рукой Тчуамени в прошлом сезоне была очевидной для меня. А сегодня — нет, но судьи ставят [пенальти]. Вот так.

Что бы они ни говорили, так и будет. По правде говоря, я этого не понимаю — вы должны хорошо объяснить это всем, — сказал полузащитник «Барселоны» Педри в эфире Movistar+.

