Дешам о Мбаппе: «Ему приходилось нелегко, но Килиан провел отличный сезон и стал лучшим бомбардиром Европы. Он привязан к сборной и заточен на результат»

Ранее главный тренер сообщил, что нападающий «Реала» останется капитаном сборной Франции. Напомним, Мбаппе вернулся в команду в марте после того, как пропустил два сбора национальной команды прошлой осенью.

Источник: Спортс"

"Это было год назад, сегодня все хорошо. Солнце светит, никаких туч. С ним все в порядке.

Я тоже считаю, что возможно, ему понадобилось больше времени. Ведь прошлогодние перемены произошли очень быстро, хотя у Килиана сильный характер и ментальность. Он все же человек, и ему тоже порой приходилось нелегко.

Он провел отличный сезон, что ни говори, даже несмотря на то, что его команда не выиграла никаких трофеев, кроме Суперкубка… Он стал лучшим бомбардиром Европы, и теперь он начинает сезон на очень хорошей основе, не говоря уже о его прежней эффективности.

И он очень заточен [на результат], что отлично. И это при том, что он всегда был привязан к французской команде и несет ответственность, будучи ее капитаном", — заявил главный тренер сборной Франции.