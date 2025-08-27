Дешам о Мбаппе: «Ему приходилось нелегко, но Килиан провел отличный сезон и стал лучшим бомбардиром Европы. Он привязан к сборной и заточен на результат»

"Это было год назад, сегодня все хорошо. Солнце светит, никаких туч. С ним все в порядке.
Я тоже считаю, что возможно, ему понадобилось больше времени. Ведь прошлогодние перемены произошли очень быстро, хотя у Килиана сильный характер и ментальность. Он все же человек, и ему тоже порой приходилось нелегко.
Он провел отличный сезон, что ни говори, даже несмотря на то, что его команда не выиграла никаких трофеев, кроме Суперкубка… Он стал лучшим бомбардиром Европы, и теперь он начинает сезон на очень хорошей основе, не говоря уже о его прежней эффективности.
И он очень заточен [на результат], что отлично. И это при том, что он всегда был привязан к французской команде и несет ответственность, будучи ее капитаном", — заявил главный тренер сборной Франции.