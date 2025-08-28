Мостовой о перечне книг для футболистов: «Глупость какая-то, одним дано стихи писать, другим — творить на поле. Спросите у Месси или Роналду, когда они в последний раз что-то прочли. У Лионеля вообще шес

Необходимо понимать, что жизнь сильно изменилась. Все постоянно сидят в смартфонах и много времени проводят в интернете. Молодежь занимается чем хочет. Они свободные люди. Как заставить их читать книги, если им это не нужно? Времена, когда мы ходили строем, прошли лет 30 назад. У кого есть желание, пусть изучают литературу.