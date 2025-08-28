Ричмонд
Мостовой о перечне книг для футболистов: «Глупость какая-то, одним дано стихи писать, другим — творить на поле. Спросите у Месси или Роналду, когда они в последний раз что-то прочли. У Лионеля вообще шес

Ранее о планах министерства спорта России по разработке перечня литературы для молодых футболистов рассказал Михаил Дегтярев.

Источник: Спортс"

"На мой взгляд, это какая-то глупость. И потом в России разве нет других спортсменов, кроме футболистов? Да и как вы их заставите?

Необходимо понимать, что жизнь сильно изменилась. Все постоянно сидят в смартфонах и много времени проводят в интернете. Молодежь занимается чем хочет. Они свободные люди. Как заставить их читать книги, если им это не нужно? Времена, когда мы ходили строем, прошли лет 30 назад. У кого есть желание, пусть изучают литературу.

Вот вы спросите у Лионеля Месси или Криштиану Роналду, когда они в последний раз что-то прочли. От этого оба не стали играть хуже. У аргентинца вообще шесть классов образования. Одним дано писать стихи, другим — творить на поле", — сказал бывший игрок сборной России.