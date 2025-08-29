Тедеев о том, что Дзюба не играет в Кубке России: «Я просто боюсь за него. Артем всегда рвется играть. Но каким бы выдающимся гладиатором он ни был, аэробные способности снижаются»

Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки. Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в плане быта, восстановления. Но если я сегодня их его лишу — начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать — бессмысленно. Этот человек прошел все. Тем не менее мы очень много общаемся, — сказал Заур Тедеев.