Тедеев о том, что Дзюба не играет в Кубке России: «Я просто боюсь за него. Артем всегда рвется играть. Но каким бы выдающимся гладиатором он ни был, аэробные способности снижаются»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.91
П2
3.00
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.35
П2
3.16
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.30
П2
3.60
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.36
П2
3.10
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.33
X
4.07
П2
1.60
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.80
П2
4.10
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.04
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2

Тедеев о том, что Дзюба не играет в Кубке России: «Я просто боюсь за него. Артем всегда рвется играть. Но каким бы выдающимся гладиатором он ни был, аэробные способности снижаются»

В текущем сезоне 37-летний форвард «Акрона» не сыграл ни в одном из 3 матчей команды в турнире. На счету нападающего 3 гола и 2 результативных паса в 6 матчах в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Среди пока непокоренных Дзюбой бомбардирских рекордов остается Кубок России. Эта цель его не воодушевляет, или он просто не может уже проводить два матча в неделю?

— Не то что не может — я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвется играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни».

А во время матча, когда вовлеченность в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, — отходи. И он прислушивается, отходит.

Мы должны понимать: ему 37 лет. Уровень МПК (максимального потребления кислорода — Спортс) падает, аэробные способности снижаются. Каким бы выдающимся гладиатором Дзюба ни был, с возрастом все эти показатели опускаются. Пока Артем уделяет очень много внимания своим силовым способностям. В футболе сила преобладает.

Он восстанавливает эту силу после каждой тренировки. Да, ему для этого нужно побольше времени. Плюс проводит много нудной, кропотливой кардиоработы в зале и следит за питанием. У него есть свои привычки в плане быта, восстановления. Но если я сегодня их его лишу — начнутся проблемы в голове. Приказывать и требовать — бессмысленно. Этот человек прошел все. Тем не менее мы очень много общаемся, — сказал Заур Тедеев.