Исак за 144 млн евро — 4-й в списке самых дорогих трансферов в истории. Больше платили только за Неймара, Мбаппе и Дембеле (Transfermarkt)

По данным Transfermarkt, это четвертый по цене трансфер в истории мирового футбола. Исак опередил Филиппе Коутиньо, за которого «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 135 млн евро в 2018 году.
Самый дорогой трансфер — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017-м за 222 млн евро.
На втором месте — трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» в 2017-м за 180 млн (первый год француз играл на правах аренды).
На третьем — переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 148 млн евро в 2017-м.
⭐ Исак — в «Ливерпуле». Главное.