Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.15
П2
3.55
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.15
П2
2.95
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.80
П2
2.75
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.30
П2
1.68
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.38

Исак за 144 млн евро — 4-й в списке самых дорогих трансферов в истории. Больше платили только за Неймара, Мбаппе и Дембеле (Transfermarkt)

В последний день трансферного окна нападающий перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов (144 млн евро).

Источник: Спортс"

По данным Transfermarkt, это четвертый по цене трансфер в истории мирового футбола. Исак опередил Филиппе Коутиньо, за которого «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 135 млн евро в 2018 году.

Самый дорогой трансфер — переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017-м за 222 млн евро.

На втором месте — трансфер Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» в 2017-м за 180 млн (первый год француз играл на правах аренды).

На третьем — переход Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» в «Барселону» за 148 млн евро в 2017-м.

⭐ Исак — в «Ливерпуле». Главное.