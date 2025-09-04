Ричмонд
Спенс о том, что он станет первым игроком-мусульманином в истории сборной Англии: «Это благословение. Это показывает, что ребенок любой веры сможет это сделать»

Защитник «Тоттенхэма» был вызван на матчи со сборными Андорры и Сербии в квалификации ЧМ-2026. Он станет первым футболистом в истории сборной Англии, исповедующим ислам.

Источник: Спортс"

"Это благословение, это потрясающе. Я представлял себе нечто подобное. Я был удивлен: первый в истории, это просто потрясающе. У меня нет слов.

Я думаю, это показывает, что если я могу это сделать, то и вы сможете. Не только дети-мусульмане, но и любой ребенок любой веры. Сосредоточься на чем-нибудь, и у тебя получится, парень.

Играть за сборную Англии — это очень важно, 100 процентов. На самом деле я не испытываю давления из-за определенных вещей. Я просто играю в футбол с улыбкой на лице, радуюсь, а остальное приходит само", — сказал Спенс.