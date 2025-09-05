Брат Мартинеса: «Эми для “Астон Виллы” как Марадона для “Наполи”. Он дал клубу многое, как Агуэро дал “Ман Сити”, а Месси — “Барселоне”. Превзойти его будет непросто&raqu

"Мне сказали, что Эми дал клубу очень много как профессионал и как человек, его любят, и это было видно на поле. Он пользуется популярностью, и руководство не хотело его продавать, потому что он ключевой игрок команды, а другой клуб хотел его заполучить. Это был коммерческий спор. Это решения, которые принимают руководители клуба. Сделка не состоялась, но это обычное дело в бизнесе. Спортивной стороны это не касалось, все в порядке.