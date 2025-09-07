Ричмонд
Журова о Клаудиньо: «И без СВО заработал бы и уехал, требовать неземной любви к России было бы глупо. Его поведение понятно, не хочет быть отмененным русским и сам откажется от гражданства»

"Человек приехал со своими условиями, он хотел заработать денег, просто играть в футбол. Он не воспитан в наших ценностях, не патриот России, не учился в нашей школе. Требовать от него неземной любви к России было бы глупо.

Источник: Спортс"

"Человек приехал со своими условиями, он хотел заработать денег, просто играть в футбол. Он не воспитан в наших ценностях, не патриот России, не учился в нашей школе. Требовать от него неземной любви к России было бы глупо. Хотя такие история с иностранцами, безусловно, есть. Кто-то приезжает, остается, создает семьи, воспитывает детей.

Клаудиньо же видел в России коммерческую составляющую, ему это было выгодно. Детектором лжи не будешь же проверять людей перед выдачей гражданства. Он бы и без СВО не остался жить здесь, заработал бы и уехал.

Обвинять его, наверное, тоже не стоит. Понятно, почему он сейчас ведет себя так. Ему не хочется быть отмененным русским, сейчас он чувствует себя бразильцем. А если бы не было СВО, он бы хвалил Россию всеми словами. Поверьте, дальше он сам откажется от российского гражданства", — сказала депутат Государственной думы.