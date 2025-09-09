Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Босния и Герцеговина
0
:
Австрия
0
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.35
П2
1.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Кипр
0
:
Румыния
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
12.00
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Норвегия
2
:
Молдавия
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.50
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Албания
0
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.15
П2
14.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Сербия
0
:
Англия
0
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.15
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
22.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
6.69
X
4.29
П2
2.18
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Месси может поучаствовать в выборах президента «Барселоны» в той или иной роли. C ним связывались близкие к клубу люди — но не Лапорта (Cadena SER)

Cadena SER сообщает, что форвард не исключает, что каким-то образом может быть задействован в электоральной кампании. С ним уже связывались люди, близкие к «блаугране», но не Жоан Лапорта, действующий президент.

Источник: Спортс"

Отмечается, что помощь с выборами может стать способом наладить отношения между Месси и «Барселоной», ухудшившиеся после ухода аргентинца в 2021-м.