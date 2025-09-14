Анчелотти о тренерском стиле: «Он зависит от игроков. Гвардиола не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»

— Стиль зависит не от вас. Он зависит от игроков, которые у вас есть. Пеп Гвардиола создал свой стиль с Хави, Андресом Иньестой, Серхио Бускетсом и Лионелем Месси. Я считаю, что Юрген Клопп тоже создал свой стиль, футбол, полный напряжения и давления, потому что у него были игроки, обладающие такими качествами. В обратную сторону: Гвардиола не смог бы создать свой стиль с игроками Клоппа, а Клопп, пытаясь прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси, тоже не преуспел бы.