Анчелотти о тренерском стиле: «Он зависит от игроков. Гвардиола не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»

Футбол. Италия
13:30
Рома
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.49
П2
7.30
Футбол. Премьер-лига
14:30
Крылья Советов
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.50
Футбол. Испания
15:00
Сельта
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.38
Футбол. Италия
16:00
Аталанта
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.05
П2
9.50
Футбол. Италия
16:00
Пиза
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.11
П2
2.85
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.87
П2
1.35
Футбол. Франция
16:00
Лилль
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.86
П2
4.25
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.47
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.55
П2
1.85
Футбол. Первая лига
17:00
Ротор
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.03
П2
4.00
Футбол. Первая лига
17:00
Сокол
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.90
П2
3.05
Футбол. Испания
17:15
Леванте
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.55
П2
2.22
Футбол. Франция
18:15
Брест
:
Париж
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.52
П2
2.75
Футбол. Франция
18:15
Метц
:
Анже
П1
X
П2
Футбол. Франция
18:15
ПСЖ
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.92
П2
7.90
Футбол. Франция
18:15
Страсбур
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.95
П2
4.60
Футбол. Англия
18:30
Манчестер Сити
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Германия
18:30
Боруссия М
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.25
П2
3.50
Футбол. Италия
19:00
Сассуоло
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.53
П2
2.10
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Испания
19:30
Осасуна
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.19
П2
2.98
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.61
П2
4.40
Футбол. Франция
21:45
Ренн
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.70
П2
2.95
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.50
П2
10.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Наполи
3
П1
X
П2

Анчелотти о тренерском стиле: «Он зависит от игроков. Гвардиола не смог бы создать свой стиль с футболистами Клоппа, а Юрген успешно прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси»

— В интервью France Football вы сказали, что были «хорошим тактиком», но «стиля Анчелотти не существовало». Что такое стиль?

Источник: Спортс"

— Стиль зависит не от вас. Он зависит от игроков, которые у вас есть. Пеп Гвардиола создал свой стиль с Хави, Андресом Иньестой, Серхио Бускетсом и Лионелем Месси. Я считаю, что Юрген Клопп тоже создал свой стиль, футбол, полный напряжения и давления, потому что у него были игроки, обладающие такими качествами. В обратную сторону: Гвардиола не смог бы создать свой стиль с игроками Клоппа, а Клопп, пытаясь прессинговать с Хави, Бускетсом, Иньестой и Месси, тоже не преуспел бы.

— Разве спокойствие — не ваш стиль?

— Это не тактический стиль. Насколько я понимаю, у меня есть способность управлять людьми. Не игроками, а людьми.

— Смогли бы вы стать менеджером в крупной компании?

Да. Да, я так думаю. Потому что дело всегда в людях. Даже если сегодня я руковожу людьми, которые играют в футбол (улыбается).

— В вашей книге Паоло Мальдини говорит: «С Карло я получал удовольствие не только от игры в футбол, но и от жизни». Это ли не лучший комплимент?

— (Размышляет). Когда это говорит Мальдини, то да. Думаю, в конечном итоге все игроки, которых я тренировал, получили от этого пользу и оценили это. Потому что мой стиль руководства гибкий. Я не диктатор. Я обычный человек, который любит жить в спокойной обстановке. Когда ты спокоен, ты получаешь от других максимум пользы, — сказал главный тренер сборной Бразилии.