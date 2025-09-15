Ричмонд
Советник «ПСЖ» Кампуш о «Золотом мяче»: «Дембеле — единственный, кто заслуживает награду. Он был лучшим в ЛЧ и Лиге 1. Если бы его звали Месси или Роналду, никаких споров бы не&nb

«У “ПСЖ” девять номинантов на “Золотой мяч”, и мы этим очень довольны. Но в список вполне могли попасть и другие футболисты, например Барколя или Пачо.

Источник: Спортс"

Усман Дембеле стал лучшим игроком Лиги чемпионов, лучшим игроком чемпионата, он выиграл все. Если бы его звали Лионель Месси или Криштиану Роналду, даже не возникало бы никаких споров.

Если Дембеле не получит «Золотой мяч», значит, люди, которые голосовали, просто не обладают компетенцией. По моему мнению, единственный, кто действительно заслуживает эту награду — это Усман Дембеле. Тут и обсуждать нечего.

Я говорю про прошедший сезон, а не про то, что будет через несколько лет с Ламином Ямалем. В этом сезоне игрок с лучшими показателями и наиболее яркий во всех турнирах — именно Дембеле.

Да, Хакими и Витинья тоже провели фантастические сезоны, но правда в том, что лучший футболист и Лиги чемпионов, и Лиги 1 — это Усман Дембеле«, — сказал советник “ПСЖ” Луиш Кампуш.

