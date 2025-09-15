Ричмонд
Гвардиола о том, какой песней он бы описал чувства от победы в ЛЧ: «Что-то из Oasis, Beatles, или что-то в этом роде, более романтичное»

— Какую песню вы бы включили, чтобы описать, каково это — выиграть Лигу чемпионов?

Источник: Sports

— Что-то из Oasis, британцев или Beatles, или что-то в этом роде, более романтичное. Я бы сказал, что мой любимый певец — каталонский исполнитель, поэт по имени Льюис Льяк, вот что бы я выбрал.

— У вас есть 24 часа, чтобы прожить как обычный человек, никем не узнанным. Что бы вы делали?

— Я бы гулял по улице, или сидел на берегу, или пошел на пляж и наблюдал за людьми. Я бы хотел это сделать. Я бы пошел в обычные места, сел и наблюдал за людьми.

— Какой самый тихий день на вашей неделе?

— Следующий день после игры.

— Что вы делаете в этот день?

— В основном отключаюсь, чтобы снова подключиться.

— Если бы вы могли выбрать одного футболиста, одного профессионального гольфиста и одну знаменитость, чтобы сыграть в гольф вчетвером, кого бы вы выбрали?

— Ладно, Тайгер Вудс, британская актриса Дейзи [Эдгар-Джонс] из [сериала] «Нормальные люди», а футболист — мой сын, который очень хорошо играл в футбол.

— Если бы вы могли пережить один день в своей карьере заново, что бы это было?

— Мой дебют в «Барселоне» в 19 лет. Когда объявили [о моем выходе на поле], это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

— Назовите три ваших любимых блюда тапас (в Испании любая закуска, подаваемая в баре к пиву или вину — Спортс«“)?

— Картофельная тортилья (яичница на оливковом масле из куриных яиц с картофелем — Спортс«“). Хамон. Я очень люблю оливки, так что эти три — как закуски тапас, закуски с пивом перед основным блюдом.

Гвардиола хотел бы сыграть в футбол с Неймаром, выпить вина с Клоппом и считает главным трофеем победу на ЧМ.

Гвардиола о встрече с Де Ниро: «Я отчаянно хотел поздороваться, сказать: “Я вас обожаю”. У меня не хватило смелости. Боялся, что он спросит: “Ты кто такой? Вали отсюда!”.