Вальверде назвал Артету одним из лучших тренеров мира. Микель поблагодарил его: «Эрнесто — мой образец для подражания. Он везде добивался успеха и оставлял свой след»

16 сентября «Атлетик» и «Арсенал» встретятся в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На предматчевой пресс-конференции главный тренер испанской команды высказался о возглавляющем лондонцев специалисте: «Несомненно, это один из лучших тренеров мира. То, что он делает в “Арсенале”, демонстрирует его работу, его дух. В команде виден его стиль и его почерк».