Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них — 2 года, и Вася никогда не играл в профи»

Это я к тому, сделал ли Нани ключевую разницу? Да, он два раза на фланге обыграл оппонентов, но его подачи разве получились суперопасными — нет. Повторюсь, он обыграл оппонентов, прокинул мяч между ног защитнику, но чем-то суперопасным это завершилось? Мне кажется, что нет.
Во втором тайме Нани и вовсе оказался на банке, а когда вышел на поле, игра была сделана — счет стал 3:1«, — сказал президент “БроукБойз”.
Чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл за медийную команду «Альфа-Банка» против «Амкала» (1:3) в матче WINLINE Кубка Лиги. Нани вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом с пенальти. Маврин отдал три голевые передачи.
Нани дебютировал в Медиалиге! Вышел под Дору, сыграл пяткой и исполнил сальто после гола.