Дмитрий Егоров: «Маврин смотрелся не хуже Нани, притом разница у них — 2 года, и Вася никогда не играл в профи»

Это я к тому, сделал ли Нани ключевую разницу? Да, он два раза на фланге обыграл оппонентов, но его подачи разве получились суперопасными — нет. Повторюсь, он обыграл оппонентов, прокинул мяч между ног защитнику, но чем-то суперопасным это завершилось? Мне кажется, что нет.