Бруно Гимараэс: «Барса» заставила меня полюбить футбол. Хорошо помню Роналдиньо, потом были Месси, Неймар, Суарес и Иньеста"

«Именно игроки “Барселоны” заставили меня полюбить футбол. Я хорошо помню Роналдиньо. Потом были Месси, Неймар, Суарес, Иньеста… С нетерпением жду завтрашней игры», — сказал Бруно Гимараэс.
Он также прокомментировал тот факт, что Ламин Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.
«Он один из лучших в мире. Но мы играем не против Ламина, а против “Барселоны”. У них есть такие великолепные игроки, как Педри или Рафинья», — добавил хавбек «Ньюкасла».
Тренер «Ньюкасла» Хау об игре с «Барселоной»: «Исторический матч, я очень воодушевлен. Жаль, что Ямаль не сыграет — обидно, что не увидишь такого игрока».