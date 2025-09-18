Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.08
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.67
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.40
П2
2.46
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
5.22
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.75
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
28.00

Бруно Гимараэс: «Барса» заставила меня полюбить футбол. Хорошо помню Роналдиньо, потом были Месси, Неймар, Суарес и Иньеста"

Сегодня «Ньюкасл», за который выступает 27-летний полузащитник, примет каталонский клуб в матче первого тура Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Именно игроки “Барселоны” заставили меня полюбить футбол. Я хорошо помню Роналдиньо. Потом были Месси, Неймар, Суарес, Иньеста… С нетерпением жду завтрашней игры», — сказал Бруно Гимараэс.

Он также прокомментировал тот факт, что Ламин Ямаль пропустит игру из-за травмы паха.

«Он один из лучших в мире. Но мы играем не против Ламина, а против “Барселоны”. У них есть такие великолепные игроки, как Педри или Рафинья», — добавил хавбек «Ньюкасла».

Тренер «Ньюкасла» Хау об игре с «Барселоной»: «Исторический матч, я очень воодушевлен. Жаль, что Ямаль не сыграет — обидно, что не увидишь такого игрока».

