Неймар пропустит как минимум месяц из-за проблем с бедром (Лукас Мусетти)

«В субботу Неймар пройдет дополнительное обследование, чтобы “Сантос” получил больше информации о его травме.
Пока что прогноз такой — «не очень серьезная, но и не очень легкая». Он пропустит как минимум месяц", — написал Мусетти в соцсети.
Клуб ранее сообщил, что у нападающего была обнаружена травма мышц правого бедра.
Если Неймар выбыл ровно на месяц, то не сможет сыграть в 5 матчах за «Сантос» в чемпионате Бразилии. Также он пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Японии (10 октября) и Южной Кореи (14 октября).
В 13 матчах в бразильской лиге в текущем сезоне у 33-летнего игрока 3 гола и 1 ассист. С его статистикой можно также ознакомиться здесь.