Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Не уровень команды, а он был нашим лучшим оружием и помогал выигрывать АПЛ»

Для меня это ключевое, в этом разница. В конечном счете, команда воплощает этот уровень, в обычной команде есть топовые игроки, во всей лиге есть команды еще лучше. Вот в чем заключалась разница все эти годы: всегда быть способным побеждать, страдать, быть готовым побеждать каждые три дня снова и снова. На мой взгляд, мы должны вернуть этот дух, этот менталитет.