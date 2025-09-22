Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Не уровень команды, а он был нашим лучшим оружием и помогал выигрывать АПЛ»

"Наша ментальная сила была нашим лучшим оружием все эти годы. Когда дела идут тяжело, мы активизируемся. Это чемпионский менталитет. Он был у нас все эти годы.
Для меня это ключевое, в этом разница. В конечном счете, команда воплощает этот уровень, в обычной команде есть топовые игроки, во всей лиге есть команды еще лучше. Вот в чем заключалась разница все эти годы: всегда быть способным побеждать, страдать, быть готовым побеждать каждые три дня снова и снова. На мой взгляд, мы должны вернуть этот дух, этот менталитет.
Конечно, мы выйдем на [нужный] уровень, но самое главное здесь [в голове]. Мы смогли выиграть лигу несколько раз подряд благодаря этому, а не уровню«, — сказал полузащитник “Манчестер Сити”.