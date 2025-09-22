Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных — с Рождеством Пресвятой Богородицы»

— Нет, у меня психолога нет. У меня психология одна, и сегодня всех верующих и православных поздравляю с большим праздником, сегодня Рождество Пресвятой Богородицы. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Все, что у меня есть в жизни, это благодаря моей вере, и этого, на мой взгляд, достаточно, — сказал главный тренер «Зенита».