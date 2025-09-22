Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Невилл об «Арсенале»: «Им нужно снять себя с ручника, Артета должен идти на риск. Он ошибся, раз сделал 2 замены в перерыве — они потеряли тайм в важном матче с “Сити”

«Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ.

Источник: Спортс"

«Насчет “Арсенала” я размышлял: “Пойдет ли он на риск? Даст ли он своим игрокам сигнал, что готов рискнуть, что верит в них?” И вот смотря на стартовый состав, я вижу, что в нем есть Леандро Троссар, очень хороший игрок, и Микель Мерино.

Я думал то же самое на «Энфилде» и не могу не думать об этом, говорю это, наверное, уже пару недель: я не собираюсь смотреть на то, что говорит тренер, я буду смотреть на то, что он делает. Его действия, в том числе и в перерыве, указывали, на мой взгляд, на ошибку тренера. Потому что если ты делаешь две замены в перерыве, все идет не по плану.

Он знает, что игроки, которые выходили в стартовом составе, не смогут выиграть матч при любых обстоятельствах, например, когда они уступают в счете. Получается, вы потеряли 45 минут в важном матче.

Наверное, он оглядывается на эту игру и думает: стоило ли мне выпустить Эзе с самого начала? Стоило ли мне выпустить Мартинелли слева? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но команда могла бы быть более атакующей, но этого не произошло. И опять же, как и на «Энфилде», замены в атаке происходят только тогда, когда команда проигрывает, и это неправильно.

В «Арсенале» атакующие игроки при счете 0:0 нужны для того, чтобы иметь наилучшие шансы выйти на поле и проявить себя, но это также дает понять игрокам: я верю в вас, вы выйдете на поле и победите в этом матче.

Вот в чем у меня есть сомнения насчет «Арсенала», и они не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет мне обратное. Мне они нравятся, это хорошая команда. Мне нравится смотреть, как они играют, но им нужно снять себя с ручника«, — сказал экс-защитник “Манчестер Юнайтед”.