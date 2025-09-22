Ричмонд
Гвардиола о 33% владения «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»: «Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Не могу покинуть эту страну без очередного рекорда»

Встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась вничью (1:1).

Источник: Спортс"

«Горожане» владели мячом 33% игрового времени в этом матче — это антирекорд Пепа Гвардиолы во внутренних чемпионатах. Ни в одном из предыдущих 600 матчей (сегодня был 601-й) команды испанца не владели мячом так мало.

— «Манчестер Сити» показал самый низкий процент владения за время вашей работы. Вы считаете, что это обусловлено обстоятельствами на прошедшей неделе, игрой «Арсенала», или это было частью вашего плана на игру?

— Я не могу покинуть эту страну без очередного рекорда, знаете ли. Да, я горжусь этим.

Отдам должное «Арсеналу» за то, что они сделали. Иногда вы этого хотите, иногда нет. Это здорово, особенно когда вы обороняетесь впятером. Мы не планировали этого, но нам нужно это принять. Если команда лучше по этому показателю, то она играет лучше.

— Мы часто используем фразу «припарковать автобус» в негативном ключе. Вы считаете, что «парковать автобус» плохо, или это допустимо?

— Иногда мы не хотим этого делать, но это происходит. Раз в десять лет в этом нет ничего плохого. Мне снова пришлось проявить себя, применив другую стратегию, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».