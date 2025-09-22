Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона, обхватив шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»

Спустя три минуты лондонцам удалось сравнять счет благодаря точному удару Габриэла Мартинелли. Матч завершился вничью — 1:1.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports.
На 90-й минуте матча с «Арсеналом» в 5-м туре АПЛ главный тренер «Манчестер Сити» о чем-то поговорил с Крэйгом Поусоном, затем обхватил его шею руками и поцеловал в щеку.
