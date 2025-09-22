Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
1
:
Динамо
3
П1
X
П2

Каррагер об «Арсенале»: «В важных матчах Артета выбирает команду, больше думая о сопернике. “Ливерпуль” и “Сити” можно было победить, но он позволил им включиться в игру&raq

"Артета обладает командой и составом, которые очень близки к тому, чтобы стать действительно особенными, чтобы выиграть Премьер-лигу, а может быть, даже Лигу чемпионов. Я думаю, они настолько хороши.

Источник: Спортс"

Но раз за разом, когда дело доходит до таких важных матчей, кажется, что он выбирает команду, больше думая о сопернике. Это не значит, что так нельзя выиграть Премьер-лигу. Жозе Моуринью выигрывал ее трижды в похожем стиле. Но для меня это были пустые 45 минут [в первом тайме].

Я говорю это потому, что играл под руководством таких тренеров в «Ливерпуле» — мы были очень близки к победе, у нас была топовая команда, но мы так и не выиграли Премьер-лигу.

Иногда при Жераре Улье и Рафе Бенитесе я чувствовал, что в некоторых матчах мы, возможно, были на ручнике, и именно этим и занимается Артета.

«Ливерпуль» можно было победить во втором тайме на «Энфилде», а «Манчестер Сити» в начале матча, но он позволил им включиться в игру.

Это закономерность, повторяющаяся из сезона в сезон. И на месте Артеты, болеющего за «Арсенал», вам остается только надеяться, что это не обойдется вам дорого в конце сезона, ведь это блестящая команда с фантастическим составом, ведь грань очень тонка«, — сказал бывший защитник “Ливерпуля”.