Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Унион Б
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2

«Спартаку» не до футбола: уже забыли про Станковича, по-моему. Идет разбор полетов внутри«. Заварзин о 2:1 с “Крыльями”

— В первом тайме «Спартак» промучился. Что касается «Крыльев», то они рано поверили в успех и рано ушли в защиту. В целом же «Спартак» ничем не впечатлил. И, я так полагаю, очередная ошибка тренера с составом: на 30-й минуте начинает делать замены — значит, что-то не до конца продумал.

Источник: Спортс"

— В первом тайме «Спартак» промучился. Что касается «Крыльев», то они рано поверили в успех и рано ушли в защиту. В целом же «Спартак» ничем не впечатлил. И, я так полагаю, очередная ошибка тренера с составом: на 30-й минуте начинает делать замены — значит, что-то не до конца продумал. Но хорошо, что исправился.

— Без эмоционального Станковича «Спартаку» было сложнее или легче?

— Да там, по-моему, уже забыли про него. У них там, такое ощущение, разбор полетов внутри идет, и им особо не до футбола, — сказал бывший гендиректор «Спартака».