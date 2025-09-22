«Спартаку» не до футбола: уже забыли про Станковича, по-моему. Идет разбор полетов внутри«. Заварзин о 2:1 с “Крыльями”

— В первом тайме «Спартак» промучился. Что касается «Крыльев», то они рано поверили в успех и рано ушли в защиту. В целом же «Спартак» ничем не впечатлил. И, я так полагаю, очередная ошибка тренера с составом: на 30-й минуте начинает делать замены — значит, что-то не до конца продумал. Но хорошо, что исправился.
— Без эмоционального Станковича «Спартаку» было сложнее или легче?
— Да там, по-моему, уже забыли про него. У них там, такое ощущение, разбор полетов внутри идет, и им особо не до футбола, — сказал бывший гендиректор «Спартака».