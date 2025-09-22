Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2

Семак о поздней замене Соболева в игре с «Краснодаром»: «У “Зенита” нет нападающего с российским паспортом. Нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию»

Тренер «Зенита» высказался после победы над «Краснодаром» (2:0) в РПЛ.

Источник: Sports

— Казалось, что Соболеву очень нужна была замена уже во втором тайме, когда он не успевал где-то добегать. Почему так долго не выпускали новых игроков и, в частности, не меняли центрального нападающего?

— Для того чтобы поменять центрального нападающего, нужно было по позиции кого-то менять. Среди позиций игроков, которые у нас есть с российским паспортом, нет нападающего. Поэтому для того чтобы поменять Сашу, нам нужна была двойная замена, или же выпускать игрока в другую позицию.

По игре тот же Луис Энрике сегодня хорошо действовал с левой стороны, поэтому его куда-то передвигать — это только в случае форс-мажора. Острота отсюда пришла. И когда уже действительно Саше тяжело было, наверное, мы тогда уже сделали те перестановки, которые есть.

У нас в атаке играл Глушенков, что, в принципе, тоже принесло плоды в завершении, потому что появилось пространство, куда можно бежать. И, в принципе, и один, и второй мячи пришли именно тогда, когда у нас появилось пространство, — сказал Семак.