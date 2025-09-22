Лапочкин о пенальти «Динамо» в игре с «Оренбургом»: «Это очень серьезно, когда молодой судья идет к монитору и оставляет свое решение»

Просто странно другое. Молодой арбитр сам назначает пенальти, потом проверяют его минут десять, наверное, туда сюда крутят, и он оставляет свое решение. Это очень серьезно, когда судья идет к монитору и оставляет свое решение. Он поверил своим глазам, на повторе увидел, что есть контакт. Мне кажется, что он имел все основания этот пенальти фиксировать", — сказал бывший арбитр ФИФА.