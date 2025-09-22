Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
0
:
Ростов
0
П1
X
П2

Филин о 2-м месте «Балтики»: «Хотим подняться как можно выше. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там»

— За счет чего такие результаты у «Балтики» в нынешнем сезоне?

— Стараемся играть на максимуме каждый матч. Хотим подняться как можно выше. У нас есть жажда набора очков, жажда победы. Мы пытаемся с холодной головой подходить к каждой игре и делать положительный для себя результат.

У нас хорошая внутрянка в команде, хороший коллектив. И хорошие футболисты собраны. Несмотря на ценник игроков, все исполнители у нас качественные. И все мы хотим расти — это нас объединяет.

Нас в этом плане поддерживают и клуб, и наши болельщики, которые заряжают игроков энергией во время каждого матча. Мы чувствуем, как нас поддерживает весь город. И мы стараемся отвечать на это теми результатами, которые есть сейчас. Хочется и дальше добиваться этого. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там (улыбается).

— Верите всерьез, что в следующем году наши клубы могут допустить до еврокубков?

— Конечно. Иначе смысл выходить на поле, если не веришь в подобное.

— Внутри команды уже обсуждают то, что можно побороться за медали чемпионата, что нынешние результаты «Балтики» — это надолго?

— Нет, рано еще об этом говорить. Мы очень плодотворно поработали в предсезонку и в начале сезона. И собираемся продолжать добиваться успехов. Но о том, что будет в конце чемпионата, о борьбе за медали пока не думаем. Просто ставим на каждый следующий матч цель по набору очков, чтобы двигаться дальше.

Каких-то супермечтаний и розовых очков у нас нет. Но понимаем, что если будем и дальше показывать такие результаты, то продолжим оставаться там, где мы сейчас находимся в таблице, — сказал защитник «Балтики».