Филин о 2-м месте «Балтики»: «Хотим подняться как можно выше. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там»

Нас в этом плане поддерживают и клуб, и наши болельщики, которые заряжают игроков энергией во время каждого матча. Мы чувствуем, как нас поддерживает весь город. И мы стараемся отвечать на это теми результатами, которые есть сейчас. Хочется и дальше добиваться этого. Вдруг Россию допустят до еврокубков в следующем году, и мы сыграем там (улыбается).