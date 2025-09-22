Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.00
П2
1.71
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
5
:
Метц
2
П1
X
П2

Аршавин о Барриосе против «Краснодара»: «Здорово сыграл: во всех воткнулся, все перехватил, “загасил” Перрена»

"Сегодня здорово сыграл Барриос. Он во всех воткнулся, все перехватил. В принципе вторую половину первого тайма не было видно Сперцяна.

Источник: Спортс"

Потом вышел Перрен, и Барриос его по‑хорошему «загасил», не знаю, какое еще слово подобрать«, — сказал зампредседателя правления “Зенита” по спортивному развитию.