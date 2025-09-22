Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.90
П2
1.74
Футбол. Франция
21:00
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.23
X
4.21
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
1
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
0
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2

Шоу о критике от Кина: «Обидно, но это часть карьеры футболиста. Я не молодею, но мне по силам поддерживать стабильность на высоком уровне»

Экс-капитан «красных дьяволов» был недоволен игрой 30-летнего футболиста в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

Источник: Спортс"

«Думаю, иногда нужно быть стойким [к критике]. У него богатый опыт. Он был одним из лучших капитанов в истории “Ман Юнайтед”. Конечно, мне обидно.

Думаю, критика — часть карьеры футболиста. Я прислушиваюсь к ней. Считаю, что, он был прав. Думаю, неделю назад я сыграл абсолютно не на своем уровне. Мне не нужно, чтобы Кин говорил об этом. После матча я и так это знал, но, конечно, такие слова задевают.

Я не молодею, и мне нужна стабильность. У меня было много взлетов и падений, но сейчас для меня главное — поддерживать стабильность на высоком уровне. Знаю, мне это по силам", — сказал Шоу.