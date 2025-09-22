«Краснодар» принял на домашнем стадионе «Зенит» и проиграл

Открыть счет удалось только во втором тайме — на 60 минуте нападающий гостей Максим Глушенков поразил ворота «быков». Через 28 минут «Зенит» удвоил свое преимущество. Очко петербуржцам добавил форвард Луис Энрике. Матч закончился со счетом 0:2 в пользу «сине-бело-голубых».
Проигрыш не отразился на позиции южан в таблице РПЛ. Они по-прежнему занимают первую строчку. В активе у них 19 очков. «Зенит» расположился на 4 месте с 16 очками.
На этой неделе кубанская команда сыграет с «Ростовом» на выезде. Матч запланирован на 27 сентября.
