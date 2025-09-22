Ричмонд
Доннарумма получил трофей Яшина от France Football во 2-й раз и повторил рекорд Мартинеса

Голкипер «Манчестер Сити», ранее выступавший за «ПСЖ», получил трофей имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».

Это вторая победа итальянца в этой номинации, впервые он выиграл в 2021 году. Доннарумма повторил рекорд Эмилиано Мартинеса, единственного обладателя двух призов до этого дня.

Ханна Хэмптон из «Челси» признана лучшим вратарем среди женщин.