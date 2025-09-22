Доннарумма получил трофей Яшина от France Football во 2-й раз и повторил рекорд Мартинеса

Это вторая победа итальянца в этой номинации, впервые он выиграл в 2021 году. Доннарумма повторил рекорд Эмилиано Мартинеса, единственного обладателя двух призов до этого дня.
Ханна Хэмптон из «Челси» признана лучшим вратарем среди женщин.
Голкипер «Манчестер Сити», ранее выступавший за «ПСЖ», получил трофей имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».
