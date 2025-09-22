Ричмонд
Футбол. Испания
23.09
Атлетик
:
Жирона
П1
1.46
X
4.79
П2
7.48
Футбол. Испания
23.09
Эспаньол
:
Валенсия
П1
2.37
X
3.27
П2
3.30
Футбол. Испания
23.09
Леванте
:
Реал
П1
8.00
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Испания
23.09
Севилья
:
Вильярреал
П1
3.14
X
3.49
П2
2.35
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
ЦСКА
3
Энрике записал обращение на французском для церемонии «Золотого мяча»: «Индивидуальные награды — это приятно, но признание фанатов важнее всего»

Главный тренер «ПСЖ» получил трофей имени Йохана Кройффа от France Football. Энрике не смог присутствовать на церемонии «Золотого мяча» из-за матча с «Марселем» в Лиге 1.

Источник: Спортс"

«Настало время поблагодарить многих людей. Прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье. Это особенный момент для них. Также я благодарю “ПСЖ”, всех людей, которые делают клуб таким, какой он есть. И, конечно, игроков, потому что они провели невероятный год. Благодарю президента Нассера Аль-Хелайфи, который всегда заботится о команде. Особая благодарность Луишу Кампушу — я все еще помню нашу первую встречу у меня дома, и с тех пор у нас сложились особые отношения.

Наконец, небольшое сообщение для всех игроков, которые присутствуют здесь сегодня. Выиграть индивидуальный трофей приятно и вам, и вашей семье, но я считаю, что самое важное — это признание фанатов и всех, кто любит футбол. Поздравляю всех игроков", — сказал Энрике в видеообращении.