Энрике записал обращение на французском для церемонии «Золотого мяча»: «Индивидуальные награды — это приятно, но признание фанатов важнее всего»

«Настало время поблагодарить многих людей. Прежде всего я хочу сказать спасибо моей семье. Это особенный момент для них. Также я благодарю “ПСЖ”, всех людей, которые делают клуб таким, какой он есть. И, конечно, игроков, потому что они провели невероятный год. Благодарю президента Нассера Аль-Хелайфи, который всегда заботится о команде. Особая благодарность Луишу Кампушу — я все еще помню нашу первую встречу у меня дома, и с тех пор у нас сложились особые отношения.