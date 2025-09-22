«ПСЖ» признан лучшим клубом сезона по версии France Football. Команда Энрике выиграла 4 трофея

В сезоне-2024/25 «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Франции, а также дошел до финала клубного чемпионата мира.
Лучшим клубом в женском футболе признан «Арсенал», победивший в ЛЧ.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи получил награду от лица команды, сегодня игравшей с «Марселем» в Лиге 1.
