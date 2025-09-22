«Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»

«Я не рекомендую “Майами”, пока там находится Месси. Это катастрофа, люди уходят, тренеры и физиотерапевты уходят. С организационной точки зрения все плохо. Фактически клубом управляет отец Месси. Все говорят по-испански, и ничего нельзя сделать без их согласия. Сам клуб также находится в 45−50 минутах езды от Майами.